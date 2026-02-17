ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ಖೈನೂರ | ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ: ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:28 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖೈನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಗೊಲ್ಲಾಳೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ ಭಕ್ತಸಮೂಹ
ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖೈನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಗೊಲ್ಲಾಳೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ ಭಕ್ತಸಮೂಹ
VijayapuraspeechJatra

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT