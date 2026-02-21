<p><strong>ಸೋಲಾಪುರ</strong>: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರೌಢ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ, ಪುಣೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಫೆಭ್ರುವರಿ/ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 15 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 61,965 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 60,716 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1,249 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಾಜರಾತಿ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಾನೆ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 5,916 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 123 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ಶಿ, ಮಾಢಾ, ಪಂಢರಪುರ, ಮಾಳಶಿರಸ್, ಮೋಹೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ತಾಲೂಕುಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೊಲಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಗಣಪತಿ ಘಾಟ್, ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರದೇಶ, ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಮುಂತಾದ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬಹುತೇಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೈರುಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮರಾಠಿ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯು ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>