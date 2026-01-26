ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
vijayapura
ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ | ಪ್ರಜಾಸೌಧ: ಈಡೇರದ ಬಜೆಟ್ ಭರವಸೆ

ಕಟ್ಟಡ ಕನಸು ಈ ವರ್ಷವಾದರೂ ಈಡೇರಿತೆ?
ಅಮರನಾಥ ಹಿರೇಮಠ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 6:33 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 6:33 IST
ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರಜಾಸೌಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ನಂತರವಷ್ಟೇ ಟೆಂಡರ್ ಸಹಿತ ಇತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು.
ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಶಾಸಕ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ  
