ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ಸಿಂದಗಿ| ಮನಗೂಳಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ ಭೂಸನೂರ ಆರೋಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:42 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿಯವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 
ರಮೇಶ ಭೂಸನೂರ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ  
PoliticsLand Acquisition

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT