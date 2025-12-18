ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಪದವಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೌಶಲ ಅಗತ್ಯ: ಪ್ರೊ.ವಿಜಯಾ

ಮಹಿಳಾ ವಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೊ ಜಾಕಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:03 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:03 IST
ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ
-ಪ್ರೊ. ವಿಜಯಾ ಬಿ. ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಲಪತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
Vijayapura

