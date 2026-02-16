ಸೋಲಾಪುರ: ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ

<p><strong>ಸೋಲಾಪುರ</strong>: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗದ್ದಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಪುರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ವಾರಂತ್ಯ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು: </strong></p>.<p>ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 01435 ಸೋಲಾಪುರ–ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ (ಮುಂಬೈ) ವಾರಾಂತ್ಯ ವಿಶೇಷ, ಫೆ. 24ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಜುಲೈ 14 ರವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 01436 ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ (ಮುಂಬೈ)–ಸೋಲಾಪುರ ವಾರಾಂತ್ಯ ವಿಶೇಷ, ಫೆ. 25ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಜುಲೈ 15 ರವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 01477 ಸೋಲಾಪುರ–ಅನಕಾಪಲ್ಲೆ ವಾರಾಂತ್ಯ ವಿಶೇಷ, ಫೆ. 27 ರವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಜುಲೈ 10ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 01478 ಅನಕಾಪಲ್ಲೆ–ಸೋಲಾಪುರ ವಾರಾಂತ್ಯ ವಿಶೇಷ, ಫೆ. 27ರವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಜುಲೈ 11ರವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ದೈನಂದಿನ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು</strong></p>.<p>ಫೆ. 28ರಿಂದ ಸಂಚರಿಸಲು ಅಧಿಸೂಚಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಳಗಿನ ದೈನಂದಿನ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 15 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ:</p>.<p>ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 01461/01462 ಸೋಲಾಪುರ–ದೌಂಡ್ ಅನಾರಕ್ಷಿತ ದೈನಂದಿನ ವಿಶೇಷ</p>.<p>ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 01465/01466 ಸೋಲಾಪುರ–ಕಲಬುರಗಿ ಅನಾರಕ್ಷಿತ ದೈನಂದಿನ ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಮೇಲಿನ ರೈಲುಗಳ ಸಮಯ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸಫಲಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>