ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ: ಭೀಮಾಶಂಕರಲಿಂಗ ಭಗವತ್ಪಾದರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:02 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:02 IST
ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇದಾರಪೀಠದ ಭೀಮಾಶಂಕರಲಿಂಗ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು
Vijayapura

