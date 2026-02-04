ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್‌’ ಆದ ಉಕ್ಕಲಿ

ವೈ–ಫೈ ಮೂಲಕವೇ ಸೋಲಾರ್ ಬೀದಿದೀಪ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಎಫ್ಎಂ ರೇಡಿಯೊ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಬಸವರಾಜ ಎಸ್. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ 
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:39 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:39 IST
ಉಕ್ಕಲಿ‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈ–ಫೈ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಾಗೂ ಸೋಲಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಸಿಸಿ ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ 
Vijayapura

