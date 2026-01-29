ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ‘ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ’ ಅಡಿಪಾಯ: ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಹೇಳಿಕೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 6:12 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 6:12 IST
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 365 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ನೆಹರೂ ಪರಿವಾರದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲವೇ
ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ
