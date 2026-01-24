ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
Homedistrictvijayapura
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ| ಸಮಗ್ರ, ನಿಖರ ದತ್ತಾಂಶ ಒದಗಿಸಿ: ಡಾ.ಆನಂದ ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 2:23 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 2:23 IST
2031ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಖರ‌ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು
ಡಾ.ಆನಂದ್‌ ಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Vijayapura

