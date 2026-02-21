ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ವಿಜಯಪುರ: ಕರ್ಕಶ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಸದ್ದಡಗಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ರೋಡ್‌ ರೋಲರ್‌ ಉರುಳುಸಿ 453 ಶಬ್ಧಕಾರಕ ಸೈಲೆನ್ಸರ್‌ ನಾಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:48 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:48 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಸೈಲೆನ್ಸರ್‌ ಬೈಕುಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
Vijayapura

