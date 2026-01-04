ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ಸಿಂದಗಿ: 55 ಕೆ.ಜಿ ಗೋಧಿ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಡಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 4:30 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 4:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 55 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಗೋದಿ ತುಂಬಿದ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟ ಯುವಕ ಕೇದಾರಲಿಂಗ ಕುಂಬಾರ ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಯುವಕರು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು.
ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 55 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಗೋದಿ ತುಂಬಿದ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟ ಯುವಕ ಕೇದಾರಲಿಂಗ ಕುಂಬಾರ ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಯುವಕರು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು.
VijayapuraAyodhya

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT