ಸಿಂದಗಿ: 55 ಕೆ.ಜಿ ಗೋಧಿ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಡಿಗೆ

<p><strong>ಸಿಂದಗಿ (ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೇದಾರಲಿಂಗ ಕುಂಬಾರ 55 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಗೋಧಿ ಮೂಟೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ದೂರದ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರವರೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯುವಕನಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿ ವಾದ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನ 40-50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಹೊರಡುವರು. ಇವರ ಜೊತೆ ನೂರ ನದಾಫ್ ಎಂಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ದಾಟುವವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿವೇಕ ಕುಂಬಾರ ಎಂಬ ಯುವಕ ಬೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾದಯಾತ್ರಿಗೆ ನೀರು, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೇದಾರಲಿಂಗ ಕುಂಬಾರ ಈ ಮೊದಲು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ, ಹುಲಜಂತಿ ಸುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹಲವು ದಿನಗಳು ಗೋಧಿ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ ಬಳಗಾನೂರದಿಂದ ಕೋರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ನಡೆದು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಅನಿಲ್ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>