ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬದ್ರುದ್ಧೀನ್ ಸೌದಾಗರ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 2:56 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 2:56 IST
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಕೊಂಡ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು.
Vijayapura

