ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜನರ ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರ ಬಿಳಿಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ ಕುಂಠಿತ

ಮಹಾಂತೇಶ ವೀ.ನೂಲಿನವರ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:35 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:35 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಿಳಿಜೋಳದ ಖರ್ಚೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ದನ–ಕರುಗಳ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಡಲೆಯತ್ತ ಹೊರಳಿದ್ದೇವೆ.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೂದಿಹಾಳ, ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ  ಆಲೂರು 
ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತನ ಹೊಲದ ಬಿಳಿಜೋಳ ಬೆಳೆ
ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತನ ಹೊಲದ ಬಿಳಿಜೋಳ ಬೆಳೆ
Maize cropUttara Karnataka

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT