ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
ಚಡಚಣದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ರಂಜಿಸಿದ ಮಲ್ಲರ ಕಾಳಗ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 2:19 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 2:19 IST
ಚಡಚಣದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಜಅನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ಯ ಮಂಗಳವಾರ ಜರುಗಿದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಚಿತ್‌ ಮಾಡಲು ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳು

VijayapuraWrestling

