ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictweb exclusive
ADVERTISEMENT

PV WEB Exclusive | ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಸವ ಭಕ್ತರದ್ದು ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು
ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಸವಧರ್ಮ ಪೀಠ, ಕೂಡಲಸಂಗಮ
BagalakoteKudalasangamaPV Web Exclusive

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT