VIDEO: 365 ದಿನವೂ ಆದಾಯ ಕೊಡುವ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೃಷಿ–ಯಾದಗಿರಿಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತನ ಕಥೆ

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಹೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ರೈತ ವಿಶ್ವಶಂಕರ ಅವರು ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದದ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಕಾಂ ಪದವೀಧರರಾದ ಅವರು ಬಹು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ, ಜವಾರಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹಣ್ಣು ತೋಟ—all-in-one ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಹೌಸ್, ಜೀವಾಮೃತ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ—all modern techniques ಬಳಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವಶಂಕರರ ಈ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಕಥೆ ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ.