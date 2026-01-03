ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ: ಬಿರುಸು ಪಡೆದ ಪ್ರಚಾರದ ಕಾವು

ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 6:54 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 6:54 IST
ಪರಿಷತ್‌ಗೆ ಸ್ಫರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೇವಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಕೀಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಭರವಸೆಯ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೈರಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ
–ಯೂಸೂಫ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಹಾಪುರ
