ಶಹಾಪುರ: ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಫೆ.16 ರಂದು.

<p><strong>ಶಹಾಪುರ:</strong> ನಗರದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ರುದ್ರಪಶುಪತೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಫೆ.16 ರಿಂದ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಗಂಟೆಗೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ,ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದಪೂಜೆ, ಮಂಟಪ ಪೂಜೆ ನಂತರ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ, ಸಂಗೀತದ ಶಿವಯೋಗ ಜಾಗರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>'ಅಮವಾಸ್ಯೆ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಗಂಟೆಗೆ ಸದ್ಗುರು ಗಂಗಾಧರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಹಾಗೂ ಶಂಕರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಕತೃ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಪೂಜೆ,ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೆ.20ರಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>