ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
Homedistrictyadagiri
ಸುರಪುರ: ಸದ್ಗುರು ಸಹಜಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 91ನೇ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ಮಹೋತ್ಸವ

ಅಶೋಕ ಸಾಲವಾಡಗಿ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 4:20 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 4:20 IST
ಸಹಜಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಸಹಜಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಸಹಜಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಆದಿನಾಥ ಪರಂಪರೆಯವರು. ಅವರು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರು
ಸೋಪಾನನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗಂವ್ಹಾರ
ಸಹಜಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ದಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪುನೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ
ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಹಳಿಜೋಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
