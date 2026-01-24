ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಬಳಿ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಮೀನು ಅಳತೆ, ಚೆಕ್‌ಬಂದಿ, ಸ್ಕೇಚ್ ಮ್ಯಾಪ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 6:08 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 6:08 IST
- ಶಖಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಹಾಪುರ
yadagiri

