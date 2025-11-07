ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ: ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಹತ್ತಿ ಫಸಲಿಗೆ ಕಂಟಕವಾದ ವರುಣ

ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ, ಮಳೆಯಿಂದ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.ಬಿ ಅರಿಕೇರಕರ್
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
