ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದವರು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು: ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ

ಸೈದಾಪುರ: ಸಂತ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲರವರ 287ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:07 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:07 IST
ಸೈದಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದವತಿಯಿಂದ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಸೇವಲಾಲರ 287ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ ಮಾತನಾಡಿದರು
ಸೈದಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ವತಿಯಿಂದ ಸಂತ ಸೇವಲಾಲರ 287ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಿತು
