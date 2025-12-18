ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಧ್ವಂಸ: ಜಗದೀಶ ಹಿರೇಮನಿ

ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಎಲ್‌ಎ -2 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ: ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಜಗದೀಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
ದೇಶವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಬೂತ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದು ನಾಯಕರ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.
–ಮಹೇಶರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ನಾಳ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಎಲ್‌ಒ–2ಗಳ ಮೇಲಿದೆ.
–ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ ನಾದ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ
Yadgir

