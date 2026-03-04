ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸುರಪುರ | ಗತ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಸರಿದ ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಅಶೋಕ ಸಾಲವಾಡಗಿ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:16 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:16 IST
ಅಂದಿನ ಹೋಳಿ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಭಾತೃತ್ವತೆ ಬೆಸೆಯಲು ಈ ಹಬ್ಬ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೈಭವ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಲಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗುತೇದಾರ ದುಂದುಮೆ ಹಾಡುಗಾರ
ಇಲ್ಲಿನ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಂಗಿನಾಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ
ಪ್ರಕಾಶಚಂದ ಜೈನ್ ಸಾಹಿತಿ
