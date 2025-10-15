ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ | ಗುಂಡಿಮಯ ರಸ್ತೆ, ಸಂಚಾರ ಅಯೋಮಯ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:41 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:41 IST
ಸುರಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು
ಪರಶುರಾಮ, ಯಾದಗಿರಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಇಇ
ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಹೋದ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರ್

yadagiriroad

