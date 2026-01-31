ಯಾದಗಿರಿ: ಕಕ್ಕೇರಾದಲ್ಲಿದೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚದ ಶಾಲೆ!

<p><strong>ಕಕ್ಕೇರಾ</strong>: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿಗೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಗು ಮುರಿಯುವವರ ಮಧ್ಯೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ‘ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚದ ಶಾಲೆ’ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಕಲಿಕಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಸಮಯಪಾಲನೆ, ಗುಂಪು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವುಯದೇ ಖಾಸಗಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯ 125 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 555 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾದಗಿರಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ವೃಷಭೇಂದ್ರಯ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಲ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ 6 ವಿಷಯಗಳ ಪಠ್ಯಾಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಲಕ ರೂಢಿಗೊಳಿಸುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ 6.30 ರವರೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಯ ದಿನದ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ 6.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 40 ಅಂಕ ಪಡೆಯುವಂತೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಿಷನ್ 40ಪ್ಲಸ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಂಜುಳಾ ಬಸಾಪುರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ವಿಷಯವಾರು ಕನಿಷ್ಠ 40 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಲು ಆಯಾ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಿಂಚು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಲಿಕಲಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬರಲಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮಿಂಚು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರದ ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಲಿಕಾ ಚಪ್ಪರ’ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅವಧಿ ಚಟವಟಿಕೆ</strong>: ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು 6 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ, ವಿಶೇಷ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವುದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುಸುವುದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಪಾಲಕ–ಪೋಷಕರ ಸಭೆ:</strong> ಸರ್ಕಾರದ ಸಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ಪಾಲಕರ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಗತಿ, ಕಲಿಕಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಸಮಯ ಒದಗಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೊದಮೊದಲು ನಿರಾಸಕ್ತಿ ತೋರಿದರೂ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ಪಾಲಕರು ಸಭೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರಿಹಾರ ಭೋದನೆ ಗುಂಪು ಅಧ್ಯಯನ: 8, 9, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಜೆ 4.45ರಿಂದ 5.30ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗುಂಪು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಚೆ, ಓದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಬಸಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ರಾತ್ರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಕಕ್ಕೇರಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾದರಿ. </blockquote><span class="attribution">– ಸಿ.ಎಸ್ ಮುದೋಳ, ಯಾದಗಿರಿ ಡಿಡಿಪಿಐ ಶಿಕ್ಷಕ </span></div>.<div><blockquote>ಬಸಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಲದು. </blockquote><span class="attribution">– ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಜಾಹಗೀರದಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡ </span></div>.<div><blockquote>‘ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ–ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚದ ಶಾಲೆ’ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸತತ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತದೆ . </blockquote><span class="attribution">– ಗುಂಡಪ್ಪ, ಸೋಲಾಪುರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡ </span></div>.<div><blockquote>ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮಡಲಾಗಿದ್ದು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. </blockquote><span class="attribution">– ಬಸಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>