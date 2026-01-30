ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
ಯಾದಗಿರಿ | ಕಾರಿನಲ್ಲಿನ ಹಣ, ಚಿನ್ನ ಕದ್ದವರ ಸೆರೆ

ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೃತ್ಯ : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೈಚಳಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 6:30 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 6:30 IST
ಸಂದೀಪ್
ಶಂಕರ್
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು
ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ   
