ಯಾದಗಿರಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುವ ಛಲ ಇರಲಿ

<p><strong>ಶಹಾಪುರ</strong>: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನಮೌಲ್ಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಛಲ ಇರಲಿ. ಉತ್ತಮ ಅಧ್ಯಯನ ಶೀಲರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಕುಂಬಾರಗಿರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಸೂಗುರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಯಿರಾಮ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೀರ್ತಿತರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಯ ಪೋಲು ಮಾಡಬಾರದು. ಪಾಲಕರು ಅದೆಷ್ಟೊ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವುದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದರು.<br /><br /> ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಎಂ.ಪಿ.ಶಾಸನೂರು, ಶರಣು ಗದ್ದುಗೆ, ಶಿವಾನಂದ ಸಿಂದನಕೆರೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜ ಸುರಪುರ, ಸುರೇಖಾ, ದೀಪಕ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>