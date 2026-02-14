ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistrictyadagiri
ಯಾದಗಿರಿ: ರೈತರ ಜೇಬು ತಂಪಾಗಿಸಿದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ

ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ವರ್ತಕರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಖರೀದಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:07 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:07 IST
ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಕೊಡುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಯತ್ತ ರೈತರು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
– ರಾಘವೇಂದ್ರ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
Yadgir

