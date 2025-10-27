ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeeducation career career
ADVERTISEMENT

ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮರು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:50 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ:
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಳಾಸ 
government jobgovernment recruitmentIndianRailway

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT