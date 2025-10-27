ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮರು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

<p>ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ನೈಋತ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು, ನೇಮಕಾತಿಯು 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p><p>ನೇಮಕಾತಿ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರವರೆಗೆ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ವಯೋಮಿತಿ :</strong> </p><ul><li><p>ಮರು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 65 ವರ್ಷಗಳು.</p></li></ul>.<blockquote><strong>ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ:</strong></blockquote>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ:</strong> </p><ul><li><p><strong>ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ:</strong> ಎಸ್ಎಸ್ಇ (ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು), ಜೆಇ, ಹಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ (ವೆಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಾರ)</p></li><li><p><strong>ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಭಾಗ:</strong> ಜೆಇ (ಎಸಿ, ಟಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಪಿ), ಸೀನಿಯರ್, ಟೆಕ್ (ಪವರ್, ಟಿಎಲ್ಡಿ, ಎಸಿ)</p></li><li><p><strong>ವಿದ್ಯುತ್ ಟಿಆರ್ಎಸ್ ವಿಭಾಗ:</strong> ಎಸ್ಎಸ್ಇ, ಟಿಆರ್ಎಸ್, <strong>ವಿದ್ಯುತ್ ಟಿಆರ್ಓ ವಿಭಾಗ:</strong> ಸಿಎಲ್ಐ, ಸಿಆರ್ಸಿ, ಪಿಆರ್ಸಿ, ಟಿಎಲ್ಸಿ</p></li><li><p><strong>ವಿದ್ಯುತ್ ಟಿಆರ್ಡಿ ವಿಭಾಗ:</strong> ಎಸ್ಎಸ್ಇ, ಟಿಆರ್ಡಿ, <strong>ವಿದ್ಯುತ್ ಮಿನಿಸ್ಟೀರಿಯಲ್ ವಿಭಾಗ:</strong> ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು </p></li><li><p><strong>ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ವಿಭಾಗ:</strong> ಟೆಕ್–1 (ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯು), ಟೆಕ್–2 (ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯು), ಟೆಕ್–3 (ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯು).</p></li><li><p><strong>ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಎಸ್ಎಲ್ ಶೆಡ್ ವಿಭಾಗ:</strong> ಟೆಕ್–1 ಮತ್ತು 3 (ಎಂ–ವಿಗ್), ಟೆಕ್–3 (ಇ–ವಿಂಗ್)</p></li><li><p><strong>ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟೀರಿಯಲ್ ವಿಭಾಗ:</strong> ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು</p></li><li><p><strong>ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ:</strong> ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್</p></li><li><p><strong>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ:</strong> ಸಿಎಸ್, ಸಿಸಿಸಿಟಿಎಸ್, <strong>ಎಂಡಿಡಿಟಿಐ:</strong> ಲೋಕೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟರ್</p></li></ul><p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ: </strong></p><ul><li><p><strong>ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ:</strong> ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಕರು, ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸರಕು/ಪ್ರಯಾಣಿಕರು)</p></li><li><p><strong>ಯಾತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆ:</strong> ಸಿಆರ್ಸಿ, ಪಿಆರ್ಸಿ, ಟಿಎಲ್ಸಿ.</p></li><li><p><strong>ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ:</strong> ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆದಾರರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಎಸ್ಎಸ್ಇಗಳು, ಜೆಇ ಗಳು.</p></li></ul><p><strong>ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ:</strong></p><p><strong>ಅಪರೇಟಿಂಗ್:</strong> 3 ಎಸ್.ಎಂ, 4 ಎಸ್ಎಸ್, 14 ಟಿಎಎಂಆರ್ಎಸ್. <strong>ವೈದ್ಯಕೀಯ:</strong> 2 ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ಗಳು</p><p><strong>ವಾಣಿಜ್ಯ:</strong> 5 ಟಿಕೇಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, <strong>ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ :</strong> 28 ಸಿಆರ್ಸಿ, ಪಿಆರ್ಸಿ, ಟಿಎಲ್ಸಿ </p><p><strong>ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್:</strong> 2 ಎಸ್ಎಸ್ಇ, ವರ್ಕ್ಸ್, <strong>ಪಿ ಮತ್ತು ಜಿ:</strong> 3 ಚೀಫ್ ಓಎಸ್, 4 ಸ್ಟೆನೊ</p>.<p><strong>ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು</strong></p><ul><li><p>ನಿವೃತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರು ಮಾತ್ರ</p></li><li><p>ಕೊನೆಯ 5 ಎಪಿಎಆರ್ಗಳಲ್ಲಿ ‘ಉತ್ತಮ‘ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.</p></li><li><p>ಹುದ್ದೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಿರಬೇಕು.</p></li><li><p>ಎಲ್ಎಆರ್ಜಿಇಎಸ್ಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರಬಾರದು.</p></li><li><p>ಡಿಎಆರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವ ಅಥವಾ ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವವರು ಅನರ್ಹರು.</p></li></ul><p><strong>ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ:</strong></p><ul><li><p>ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅರ್ಹತೆ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. </p></li></ul><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><ul><li><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ:</strong></p></li><li><p><a href="https://swr.indianrailways.gov.in/">https://swr.indianrailways.gov.in/</a> -> About Us > Divisions > > Bangalore Division > Personnel Branch > Notifications to ಅರ್ಜಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p></li><li><p><strong>ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ:</strong></p></li><li><p><a href="https://swr.indianrailways.gov.in/">https://swr.indianrailways.gov.in/</a> About Us > Divisions > Mysore Division > Personnel Branch > Notifications tirom ಅರ್ಜಿಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ</p></li></ul> .<blockquote>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಳಾಸ </blockquote>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ:</strong></p><ul><li><p>ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿ</p></li><li><p>ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕಚೇರಿ,</p></li><li><p>ಬೆಂಗಳೂರು – 560 023</p></li><li><p>ದೂ: 9731666622</p></li></ul><p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ:</strong></p><ul><li><p>ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿ</p></li><li><p>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ</p></li><li><p>ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – 560 020</p></li><li><p>SRDPBUL@GMAIL.COM</p></li><li><p>ದೂ: 9731668612</p></li></ul><p><strong>ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ:</strong></p><ul><li><p>ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿ</p></li><li><p>ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕಚೇರಿ,</p></li><li><p>ಮೈಸೂರು – 570 001</p></li><li><p>ದೂ: 9943356645, 8105832038</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>