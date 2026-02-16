<p>ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದಾಗಿದೆ.</p><p>ಅರ್ಹತೆ: ಜೀವವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಇಂಟರ್ನ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. </p><p>ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರಬೇಕು, 4 ವರ್ಷಗಳ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ನ 2 ಅಥವಾ 3ನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರಬೇಕು, 2 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಮೊದಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರ್ಯಾಂನ 2, 3 ಅಥವಾ 4ನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರಬೇಕು.</p><p>ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್/ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ (ಪಿ.ಐ) ಅವರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಉದ್ದೇಶಿತ ಪಿ.ಐ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬೋಧನಾ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿರಬೇಕು. </p><p>ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು: ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಇಂಟರ್ನಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 6,000ದವರೆಗೆ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೇ ದಿನ: 15-03-2026<br>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಆನ್ಲೈನ್<br>ಮಾಹಿತಿಗೆ: Short Url: www.b4s.in/praja/NGSF1⇒v</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>