ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಷಿಪ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಿತ ಇಂಟರ್ನ್ಷಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಷಿಪ್

ಗ್ರ್ಯಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್: ಇನ್ಆ್ಯಮಿಗೋಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ (InAmigos Foundation) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗ್ರ್ಯಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್–
₹ 1500– ₹ 3,500 ಸಂಪರ್ಕ: https://shorturl.at/b8bEe. 

ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ (ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್): ಕುಂದುಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ (ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್) ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಗಣಿತ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ (ಎಸ್ಎಂಈ) ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಜ್ಞಾನ ಇರುವವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ₹ 5000– ₹ 6,000. ಸಂಪರ್ಕ: https://shorturl.at/lTzOL.

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಿತ ಇಂಟರ್ನ್ಷಿಪ್

ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್/ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್: ಶುಗರ್.ಫಿಟ್ (Sugar.fit) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್/ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನವೆಂಬರ್ 30 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೇ ದಿನ. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ₹ 15,000. ಸಂಪರ್ಕ– https://shorturl.at/7RGwA.

ಸೇಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ (ಬಿ2ಬಿ ಸೇಲ್ಸ್): ಪ್ರಾಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಒನ್ಅಶ್ಯೂರ್) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸೇಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ (ಬಿ2ಬಿ ಸೇಲ್ಸ್) ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬಿ2ಬಿ ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರು. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ₹ 15,000–
₹ 20,000 ಸಂಪರ್ಕ: https://shorturl.at/lCRMM.