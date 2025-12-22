<p><strong>ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್:</strong> ಪಾಝ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ (Pawzz Foundation) ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಬರವಣಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ (ಎಸ್ಇಎಂ), ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ (ಎಸ್ಇಒ) ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜ.14ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 1,500– ₹ 15,000. </p><p><strong>ಸಂಪರ್ಕ: https://shorturl.at/AaFt9.</strong></p><p><strong>ಗ್ರ್ಯಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್:</strong> ಫಿಟ್ಬೇ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Fitbae Healthcare Private Limited) ಗ್ರ್ಯಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಅಡೋಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಅಡೋಬ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟರ್, ಅಡೋಬ್ ಇನ್ಡಿಸೈನ್, ಅಡೋಬ್ ಫೋಟೊಶಾಪ್, ಅಡೋಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಜನವರಿ 16 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಡೇ ದಿನ. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 3,000– ₹ 5,000. </p><p><strong>ಸಂಪರ್ಕ: https://tinyurl.com/3ajvkvrm. </strong></p>. <p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಿತ ಇಂಟರ್ನ್ಷಿಪ್</strong></p><p>ಪ್ರೋಗ್ರ್ಯಾಂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ಏರ್ಟ್ರೈಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರೋಗ್ರ್ಯಾಂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಂಟರ್ನಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿ<br>ಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜನವರಿ 16ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 15,000– ₹ 20,000. ಸಂಪರ್ಕ: https://tinyurl.com/5n83aafk. </p><p><strong>ಕಾಪಿರೈಟಿಂಗ್ & ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿ:</strong> ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್–ಅಪ್ ಇಂಕ್. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾಪಿರೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಕಾಪಿರೈಟಿಂಗ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಜ.15 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೇ ದಿನ. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 15,000– ₹ 20,000. </p>.<p><strong>ಸಂಪರ್ಕ: https://tinyurl.com/yc65ze5s.</strong></p>