ಪಿಯುಸಿ ಮುಂದೇನು?: ಆತಿಥ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ; ಸತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೈ ಅನ್ನಿ, ಅತಿಥಿಗೆ ಶರಣೆನ್ನಿ

ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ 'ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್?' ಎಂಬ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬಹುತೇಕ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ನೀಟ್, ಸಿಇಟಿ, ಜೆಇಇಯಂತಹ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆಸಕ್ತಿ, ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಗಿಸಲು, ಬದುಕಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ವೃತ್ತಿಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲ್ಯಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್– ಎನ್ಸಿಒ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ನೂರಾರು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ವೃತ್ತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ, ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯಪೂರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದೇ ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ.

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉದ್ಯಮವೇ ಆದರಾತಿಥ್ಯ (ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಯಾಲಿಟಿ) ಕ್ಷೇತ್ರ. 'ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ' ಅಂದರೆ ಅತಿಥಿಯೇ ದೇವರು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ, ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಇದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ, ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಪಾರ.

ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ

ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಷಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೇ 14ರಷ್ಟು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮಾರಾಟ– ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಫ್ರಂಟ್ ಆಫೀಸ್, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಹಣಕಾಸು, ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿ, ಇವೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳು. ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ನಂತರ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಬೊಟಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್–ಅಪ್, ಇವೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಬಿ.ಎಚ್ಎಂ (ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಯಾಲಿಟಿ, ಕೇಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್), ಬಿ.ಬಿ.ಎ (ಟೂರಿಸಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್) ಮುಂತಾದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

1982ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೇಟರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿ'ಯು (ಎನ್ಸಿಎಚ್ಎಂಸಿಟಿ) ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಎಚ್ಎಂ (ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್) ಹಾಗೂ ಫುಡ್ಕ್ರ್ಯಾಫ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಔರಂಗಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐಎಚ್ಎಂಗಳು, ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿರುವ ವೆಲ್ಕಂ ಗ್ರೂಪ್, ದೆಹಲಿಯ ಒಬೆರಾಯ್ ಸೆಂಟರ್, ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಪರುಲ್, ಅಮಿಟಿ, ಅಪೀಜೆಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ