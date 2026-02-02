ಸೋಮವಾರ, 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeeducation career education
ADVERTISEMENT

ಬೇಡದ ಆಲೋಚನೆಯೇ? ಬರೆದಿಡಿ

ಡಾ ಡಿ.ಎಂ. ಹೆಗಡೆ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:34 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
EducationHealth

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT