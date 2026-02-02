ಟೀಚ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಲೋಷಿಪ್

<p>ಯುವ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಅರ್ಹತೆ: 2026ರ ಜೂನ್/ಜುಲೈ ಒಳಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಸಾಗರೋತ್ತರ ನಾಗರಿಕರು (OCI) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p><p>ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು: ₹25,344 ಮಾಸಿಕ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್</p><p>ಮಾಹಿತಿಗೆ: Short Url: www.b4s.in/praja/TFIF6</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>