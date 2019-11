ಮನ ನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಬೈದ ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್‌

ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ.. ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನಿಸಿತು ಕಲಾಬದುಕು.. ತಂದೆತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ..ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ..! ಶುಭದಿನ..ಶುಭೋದಯ..

