ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟ ಹಾಗೂ ಜನಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಿಂದ ವಿಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ಟಾಲಿವುಡ್, ‘ಇದು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವ ಕ್ರಮ‘ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ನಟ ಸಾಯಿ ಧರ್ಮ್ ತೇಜ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ‘ರಿಪಬ್ಲಿಕ್‘ ಸಿನಿಮಾದ ಫ್ರಿ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

‘ಇದು ವೈಎಸ್‌ಆರ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್‘ ಎಂದು ಗುಡುಗಿ, ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಟ ನಟಿಯರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವ್ ಕಟ್ಟಾ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

Does d proposed AP Govt online ticketing setup means making a movie is like investing into a Govt contract, later waiting in line to get d bills cleared? Is this how d producer has to get his investment back from such ticket sales? Pls correct me if my perception is wrong🙏 (2/2)

