ಸೌತ್ ಸಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ. ಅವರ 29 ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿನಿರಂಗದ ಗಣ್ಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಟ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ‘ಸರ್ಕಾರು ವಾರಿ ಪಾಟಾ' ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ಇಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

Wishing the talent powerhouse and our lovely lady @KeerthyOfficial a Blasting Birthday ❤️#SarkaruVaariPaata

Super 🌟 @urstrulyMahesh @ParasuramPetla @MusicThaman @madhie1 @MythriOfficial @GMBents @14ReelsPlus @SVPTheFilm @saregamasouth#HBDKeerthySuresh pic.twitter.com/LqErkoEoix

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) October 17, 2021