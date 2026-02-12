ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್: ನಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯೆಯಾದ ‘ಕಿಸ್’ ಬೆಡಗಿ

<p>ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮುದ್ದಾದ ಚೆಲುವೆ, ಕಿಸ್ ಬೆಡಗಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೇ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಓದು ಮುಗಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮುಂಬೈನ ಡಿ.ವೈ ಪಾಟೀಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಬುಧವಾರ ವೈದ್ಯೆ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಪದವಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.</p><p>ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಪದವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ‘ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಓದಿನ ಮೇಲೂ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು’ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಿಸ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, D55 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>. <p><strong>ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದ ಇತರ ನಟಿಯರು</strong></p><p>ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಾಯಿಪಲ್ಲವಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ ಕೂಡ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವೈದ್ಯೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>