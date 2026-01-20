ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿರುವ ಅಜಯ್‌ ದೇವಗನ್

<p>ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ ಲೆನ್ಸ್ ವಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅಡಿ ‘ಬಾಲ್ ತಾನಾಜಿ’ ಎಂಬ ಎಐ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಓಂ ರಾವತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅಭಿನಯದ 'ತಾನಾಜಿ' ಸಿನಿಮಾ 2020ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು.</p>.₹ 200 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ‘ತಾನಾಜಿ’ ಗಳಿಕೆ!.<p>’ಬಾಲ್ ತಾನಾಜಿ’ಯು ಲೆನ್ಸ್ ವಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಐ ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿದೆ. ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ‘ಬಾಲ್ ತಾನಾಜಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಭವಿಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ವಿಕಸನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಜನರೇಟಿವ್ ಎಐ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಯುಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ವಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಓ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ದೇವಗನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>