<p>ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಭಿನಯದ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕನ್ನಡದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 12ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕನ್ನಡದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 'ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಾ' ಎಂದು ಬರೆದು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಾಸ್-ಬಸ್ಟರ್' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಹುದಿನಗಳ ನಂತರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾವು ಈ ವರೆಗೆ ₹250 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>