ತಲೈವಿ ಜಯಲಲಿತಾ: ಎಂಜಿಆರ್‌ ಆಗಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಅರವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟ ಎಂಜಿಆರ್‌ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ‘ತಲೈವಿ’ ಚಿತ್ರತಂಡ ಎಂಜಿಆರ್ ಪಾತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಂಗನಾ ರನೋಟ್‌ ಜಯಲಲಿತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ತಲೈವಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಆರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸಮ್‌ ನಟ ಅರವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂಜಿಆರ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

60 ದಶಕದಲ್ಲಿಯ ಯೌವ್ವನದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಆರ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ, ಪೋಷಾಕಿನಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂಜಿಆರ್‌ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Here is my first look as Puratchi Thaliavar, Makkal Thilagam MGR in #Thalaivi . A teaser follows at 10.30 am today. Hope u like it 🙏 pic.twitter.com/LjnN6Ybwrw

— arvind swami (@thearvindswami) January 17, 2020