ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜತೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 10:34 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 10:34 IST
ವಂದಿತಾ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ವಂದಿತಾ ಅವರು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ

ಪ್ರವಾಸದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ವಂದಿತಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Puneeth RajkumarKannada Film IndustrySandalwood actressashwini puneeth rajkumar

