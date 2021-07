ಸೈಫ್‌ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ‘ಭೂತ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌’ನ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಫ್‌ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಬಳಿದುಕೊಂಡ ಸಾಧುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಗಾಗಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳೇ ಏಕಿದ್ದಾರೆ? ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೌಲ್ವಿ, ಮೌಲಾನಾ, ಮುಲ್ಲಾಗಳು ಏಕಿಲ್ಲ? ಪದೇ ಪದೇ ಹಿಂದೂ ಸಾಧು ಸಂತರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸದಾ ಅಣಕಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. #ಬಾಯ್ಕಾಟ್‌ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ರೋಶ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ‘ಭೂತ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್‌ ಕಪೂರ್‌, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‌, ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.

WTF!

Why #BhootPolice poster had Hindu Saints in background ?🤬#BoycottBollywood

Bollywood consistently finds its way to mock Hindu Saints.🤬

Why Bollywood is destroying the Image of Hindu Sadhus and Our Culture.😡😡#SaifAliKhan #ArjunKapoor #YamiGautam #JacquelineFernandez pic.twitter.com/W1WfJ9YBeR

— Abhishek Rajora (@Abhishek98916) July 5, 2021