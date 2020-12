ಆನಂದ್‌ ಎಲ್‌. ರಾಯ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯ ಸಿನಿಮಾ

ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಚೆಸ್‌ ಆಟಗಾರ ವಿಶ್ವನಾಥನ್‌ ಆನಂದ್ ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಂದ್ ಎಲ್‌. ರಾಯ್‌. ಇನ್ನೂ ಹೆಸರಿಡದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಸನ್‌ಡಯಲ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದೆ.

ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಕುರಿತು ಟ್ರೇಡ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ತಾರನ್ ಆದರ್ಶ್‌ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಖ್ಯಾತ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆನಂದ್ ಎಲ್‌. ರಾಯ್‌ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್‌ಡಯಲ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‌

BIOPIC ON VISWANATHAN ANAND... A biopic on #Indian chess grandmaster #ViswanathanAnand has been planned... The biopic - not titled yet - will be directed by Aanand L Rai... Produced by Sundial Entertainment [Mahaveer Jain] and Colour Yellow Productions [Aanand L Rai]. pic.twitter.com/fNBtdza2Dq

