ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

‘ಬ್ಯಾಟಲ್‌ ಆಫ್‌ ಗಾಲ್ವಾನ್‌’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಆಕ್ಷೇಪ: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತಿರುಗೇಟು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:37 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
IndiaCinemaChinaSalman KhanGalwan valley

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT