ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಜ.23ರಂದು ‘ಕಲ್ಟ್‌’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ: ಝೈದ್ ಖಾನ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:36 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:36 IST
ಅಪ್ಪ ಜಮೀರ್‌ ಅಹಮದ್‌ಖಾನ್‌ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ
–ಝೈದ್‌ ಖಾನ್‌ ನಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

