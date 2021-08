ಹೆಡ್‌ಬುಷ್‌ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್‌ ಅನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ದುಲ್ಕರ್‌ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಧರ್‌ ಅವರ ‘ದಾದಾಗಿರಿಯ ಆ ದಿನಗಳು’ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಹೆಡ್‌ಬುಷ್‌ನ ಟೀಸರ್‌ ಹಾಗೂ ಫಸ್ಟ್‌ಲುಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಡಾನ್‌ ಎಂ.ಪಿ. ಜಯರಾಜ್‌ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ‘ಡಾಲಿ’ ಧನಂಜಯ್‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮೊದಲ ಅಂಡರ್‌ವರ್ಡ್‌ ಡಾನ್ ಎಂ.ಪಿ. ಜಯರಾಜ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಧಾರಿತ ಹೆಡ್ ಬುಷ್‌ನ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಟೀಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ದುಲ್ಕರ್‌ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Wishing @Dhananjayaka a very happy birthday ! On his birthday here is the first look teaser of HEAD BUSH, the biopic of First Underworld Don M P Jayaraj ! @Dhananjayaka @agni_sreedhar @DirectorShoonya @baadalvirus @charanrajmr2701 @starlingpayalhttps://t.co/JgWwlk1EZF

— dulquer salmaan (@dulQuer) August 23, 2021